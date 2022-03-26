المنتخب العراقي لكرة الصالات يتغلب على لبنان برباعية ويغادر إلى الامارات غداً

شفق نيوز/ تغلب المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم السبت، على نظيره اللبناني في مباراة ودية أقيمت في قاعة نادي السد الرياضي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي تغلب على نظيره اللبناني بأربعة اهداف لهدفين، في ثاني مبارياتهم الودية التي أقيمت في قاعة نادي السد الرياضي، وسجل اهداف المباراة علي حقي، ووليد خالد، وسالم فيصل، والحارس احمد دريد.

واشار الى ان المنتخب العراقي أنهى معسكره التدريبي في العاصمة اللبنانية بيروت الذي استمر لستة ايام شهدت اقامة تدريبات مكثفة بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الايراني محمد ناظم الشريعة، وذلك لرفع جاهزية اللاعبين البدنية والفنية فضلا عن خوض مباراتين وديتين مع المنتخب اللبناني، قبل الدخول في التصفيات الآسيوية التي ستلعب بداية الشهر المقبل.

وبين ان بعثة المنتخب العراقي لكرةِ الصالات، ستغادر صباح يوم غد الاحد الى مدينة الفجيرة الاماراتية للشروع بمعسكرها التدريبي الذي يقام تحضيراً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا الشهر المقبل.

وقال رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين، ان "كل الاستعدادات قد اكتملت والتحضيرات وصلت الى مراحلها النهائية قبيل الدخول في التصفيات القارية رسميا".

وأعرب عن أمله بأن يكون "منتخبنا الوطني على الموعد للظفر بالبطاقة المؤهلة بعد ان وصل الى الجاهزية التامة بعد اكتمال معسكري طهران وبيروت، بعد ان أجرى تدريبات مكثفة وتغلب في المباريات الاربع الودية التي خاضها على منتخبات طهران وافغانستان ولبنان مرتين.

واكد عبد الحسين أن الهدف الأسمى هو خطف بطاقة التأهل والسير بثبات نحو النهائيات الاسيوية.

ويستهل العراق مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الامارات في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل، ثم يلتقي في المباراة الثانية منتخب البحرين في السابع من الشهر نفسه.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة في منطقة غرب آسيا، في حين تقام مباراة ملحق بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقة الخامسة في النهائيات.