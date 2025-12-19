المنتخب العراقي لكرة الصالات يتعادل أمام لبنان ودياً

شفق نيوز- بيروت

تعادل المنتخب العراقي لكرة الصالات، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره اللبناني بنتيجة 2-2 في مباراة ودية.

وجرت المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، في صالة نادي الصداقة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات التي ستقام في إندونيسيا نهاية الشهر الحالي.

ومن المقررِ أن يتجددَ اللقاءُ بين المنتخبين بعد غدٍ الأحد، في مواجهةٍ وديةٍ ثانيةٍ تدخلُ ضمن الاستعداداتِ للاستحقاقِ القاري المرتقب.

وتأهل منتخب العراق لكرة الصالات إلى نهائيات كأس آسيا 2026 في إندونيسيا، بعد تصدره مجموعته (D) بفوزه على السعودية 2-1 في المباراة الحاسمة الأخيرة التي أُقيمت في الدمام، عقب تغلبه في التصفيات أيضاً على الصين تايبيه وباكستان، ليحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ويضمن مقعده في البطولة القارية المقبلة.