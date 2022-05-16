المنتخب العراقي لكرة الصالات يباشر وحداته التدريبية استعداداً لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ اعلن مساعد مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات حسين عبد علي، يوم الاثنين، المباشرة بأولى وحداته التدريبيّة في معسكره بالعاصمة بغداد ضمن تحضيراته الأولية لبطولة غرب آسيا التي ستقام في الكويت من الرابع ولغاية الرابع عشر من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقال عبد علي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معسكر بغداد هذا يعد الثاني، حيث سيتم فيه اختيار تشكيلة المنتخب شبه النهائية، ثم الدخول في معسكر ثالث في البصرة قبل المغادرة إلى دولة الكويت لخوض غمار بطولة غرب آسيا".

وأضاف ان "قائمة المنتخب ضمت 25 لاعباً هم: وليد خالد، وحيدر مجيد، وطارق زياد، وسالم فيصل، وعلي موفق، وعلي شهاب أحمد، وفادي علاء، وعلي حقي، وعباس فالح، وقيصر منتظر، وحيدر كريم، ومحمد رعد، وزين العابدين عبد الرزاق، ومهند عبد الهادي نعيم، ومحمد صادق، وعلي محمد، وكرم عباس فاضل، وحسن علي دخيل، وغيث رياض، ومصطفى إحسان، وحامد علاء، وفهد ميثاق، وحراس المرمى، أحمد دريد، وزاهر مهدي، ومحمد سامي".

وأكد المدرب المساعد أن "المعسكر الذي سينطلق يوم غدٍ الثلاثاء هو للوقوف على إمكانيات اللاعبين الذين نرغب بالتعرف عليهم عن قرب سواء الذين تمت دعوتهم حديثاً أو اللاعبين الذين مثلوا المنتخب في التصفيات الآسيوية الأخيرة".

وتابع "أصبحت لدينا رغبة كجهاز فني، بقيادة المدرب الإيراني ناظم الشريعة، بدعوة لاعبين جدد للمنتخب من خلال تميزهم في مباريات الدوري الممتاز للصالات"، مبيناً ان "الدعوة شملت 42 لاعباً تم اختيار ١١ منهم للانخراط في التدريبات".

واشار إلى ان "المعسكر الحالي القائم في بغداد مكرس لتقييم جميع اللاعبين المدعوين الجدد وزملائهم الذين شاركوا في التصفيات".

ونوه عبد علي إلى أن "الـ25 لاعباً الذين وقع عليهم الاختيار سيخضعون لتدريبات منتظمة ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء من أجل الوصول بهم إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية المنتظرة استعداداً للبطولة المرتقبة".

وأكد ان "باب المنتخب ما زال مفتوحاً لمن يثبت جدارته وليس حكراً على أحد، حيث سيقوم الجهاز الفني بقيادة المدرب بإعطاءِ الفرصة لجميع اللاعبين الذين تم اختيارهم حالياً وسابقاً، لغرض إثبات جدارتهم في ارتداءِ قميص المنتخب الوطني للصالات".

وأوضح ان "الجهاز الفني سيعطي رأيه النهائي بعد اختتام هذا المعسكر، لاختيار اللاعبين الأبرز من أجل ضمهم لصفوف الوطني استعداداً لبطولة غرب آسيا".

وفي السياقِ نفسه، بينَ عبد علي إنه "من خلال الاختبارات التي جرت للاعبين الـ42، تم اختيار 15 لاعباً منهم دون سن 23 عاماً، ليكونوا رافداً للمنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركة في بطولة غرب آسيا وكأس العرب والنهائيات الآسيوية، حيث دون مدرب منتخبنا أسماءهم في مفكرته للاستفادة منهم في المستقبل القريب".