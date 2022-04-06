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المنتخب العراقي لكرة الصالات عازم على هزيمة البحرين غداً

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-06T15:24:24+0000
المنتخب العراقي لكرة الصالات عازم على هزيمة البحرين غداً

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة الصالات نظيره البحرين، يوم غد الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات اسيا لكرة الصالات.

وقال مدير المنتخب الاداري علي عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق جاهز للقاء يوم غد ويتمتع بمعنويات عالية سيما بعد الفوز الذي حققه على منتخب الامارات في مستهل مشواره في التصفيات".

واضاف ان "الفريق سيفتقد لخدمات لاعبين اثنين بسبب الاصابة التي لحقت بهما في لقاء يوم امس امام الامارات، وهما مصطفى بجاي ورافد حميد، لكن لاعبي الفريق عازمون على تحقيق نتيجة طيبة غدا امام البحرين لاسعاد الجماهير العراقية".

واشاد عيسى "بالموقف البطولي والوطني لحارس المنتخب زاهر مهدي الذي رفض ترك المنتخب رغم معرفته بوفاة والده وقدم خلال اللقاء مستوى مميز، وضرب بموقفه الكبير هذا اروع صور الوطنية بعد ان فضل خدمة وطنه على العودة الى بغداد".

واوضح "اكملنا كل الاستعدادات لمباراة يوم غد امام البحرين وسيسعى منتخبنا جاهدا لتحقيق الفوز الثاني والتأهل كأول على المجموعة".

وكان منتخب العراق لكرة الصالات قد فاز على الامارات 2-0 في مستهل مشواره ضمن التصفيات الاسيوية يوم امس.

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