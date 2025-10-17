المنتخب العراقي لكرة الصالات بالطقم الأبيض في مواجهة باكستان

شفق نيوز- بغداد

كشف المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الجمعة، عن الطقم الخاص بمباراته أمام نظيره الباكستاني، التي ستقام يوم غد السبت، وكذلك مبارياته المقبلة أمام الصين تايبيه، والمنتخب السعودي.

وعُقد المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بمباراةِ منتخب العراق لكرة الصالات ونظيره الباكستاني، اليوم بحُضورِ المديرِ الإداريّ للمنتخب علي عيسى، ومدير التجهيزات طالب حسين، إلى جانبِ ممثلي الفريق الباكستاني واللجنة المنظمة.

وتم خلال المؤتمر اعتمادُ أطقم اللعب للمواجهة، إذ سيرتدي المنتخب الوطنيُّ العراقي الطقمَ الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارسُ المرمى باللون الأصفر، بينما سيرتدي المنتخبُ الباكستاني الطقمَ الأخضر الكامل، وحارس مرماه باللون الأزرق.

وتُقام المباراةُ يوم غدٍ السبت عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيتِ بغداد على صالةِ الأمير نايف ضمن منافساتِ بطولة آسيا لكرة الصالات.

هذا وسيرتدي منتخبنا الوطنيُّ الطقمَ الأبيض أيضاً في مباراته أمام منتخبِ الصين تايبيه، والمقررة يوم الاثنين المقبل، في حين سيخوض مباراتهُ الثالثة والأخيرة في دورِ المجموعات أمام المنتخبِ السعودي مرتدياً الطقمَ الأخضر الكامل.