المنتخب العراقي لكرة السلة يضم 3 من "المغتربين" استعداداً لتصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، يوم الثلاثاء، أن ثلاثة مغتربين يلعبون في الدوريات الانكليزية والسويدية والأمريكية، التحقوا لتدريبات المنتخب العراقي لكرة السلة.

وقال العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة مغتربين هم مير ناريمان المحترف في السويد، وحمزه الحمادي المحترف في إنكلترا، ومحمد قاسم الذي يلعب في شيكاغو، التحقوا في اليوم في تدريبات المنتخب العراقي لكرة السلة".

وأضاف أن "اللاعبين سيخضعون لاختبارات مدرب المنتخب الوطني العراقي الصربي فازلين، يساعده عقيل نجم، لمنحهم الضوء الأخضر لتمثيل منتخبنا الوطني في الاستحقاق الآسيوي المقبل".

واشار العميدي، الى ان "اللاعبين الثلاثة سينخرطون لتدريبات المنتخب في بغداد الى جانب 17 لاعباً يستعدون لخوض منافسات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".