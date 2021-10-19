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المنتخب العراقي لكرة السلة للشابات يتصدر مجموعته في بطولة دولية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-19T14:32:04+0000
المنتخب العراقي لكرة السلة للشابات يتصدر مجموعته في بطولة دولية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، يوم الثلاثاء، تصدر المنتخب العراقي للسيدات مجموعته في بطولة تحدي المهارات الأساسية، فيما حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم غد الأربعاء موعداً لمباراة كأس المثابرة.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان نتائج المجموعات لبطولة تحدي المهارات الاساسية للشابات تحت سن 16 عاماً، أظهرت تصدر المنتخب العراقي لمجموعته بعد فوزه على المنتخبين التونسي والاسباني فيما تعثر امام منتخب بورتوريكو، الا ان النقاط وضعت منتخبنا في المركز الاول على مجموعته حسب التنقيط.

من جانبه، وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان "اتحاد كرة السلة فسح المجال لمشاركة لاعباتنا اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و14 عاماً في الوقت الذي حدد الاتحاد الدولي المشاركة تحت سن 16 عاماً وذلك لتهيئة اللاعبات الشابات  للمنتخبات المتقدمة".

إلى ذلك ذكر الاتحاد العراقي لكرة السلة ان مباراة كأس المثابرة التي ستجمع فريق النفط مع فريق الكهرباء، ستقام في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء، على قاعة الشعب للالعاب الرياضية.

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