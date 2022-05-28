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المنتخب العراقي لكرة السلة بالكراسي يتأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T09:25:28+0000
المنتخب العراقي لكرة السلة بالكراسي يتأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لكرة السلة بالكراسي المتحركة الى نهائي كأس العالم، يوم السبت، بعد فوزه على المنتخب الماليزي في مباراة الحسم بنتيجة 50-47 نقطة.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد، لوكالة شفق نيوز "تمكن ابطالنا بسلة الكراسي من كسب المباراة الفاصلة أمام منتخب ماليزيا والتي يتحدد من خلالها المنتخب المتأهل لنهائي كأس العالم بعد احتلاله المركز الخامس، بينما يكون صاحب المركز السادس خارج حسابات المشاركة العالمية".

واشار الى ان "هذا إنجاز استثنائي للرياضة العراقية بعد تحقيق الفوز على منتخب ماليزيا في لقاء الحسم بفارق ثلاث نقاط بواقع 50-47 نقطة".

وكان المنتخب العراقي لكرة السلة بالكراسي حقق أمس الجمعة، الفوز على المنتخب السعودي في بطولة آسيا الجارية احداثها في مدينة بوكيت التايلندية، والذي أهله للقاء المواجهة المصيرية أمام نظيره الماليزي اليوم لحجز بطاقة الوصول الاخيرة الى مونديال كأس العالم كأفضل منتخب خامس عن القارة الآسيوية.

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