المنتخب العراقي لدراجات النساء يعسكر في مصر استعدادا للبطولة العربية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية، يوم الاثنين، عن مشاركة منتخب الشابات والمتقدمات في البطولة العربية التي ستقام في مصر يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمشاركة عربية واسعة.

وقال رئيس الاتحاد محمود عزيز، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب العراقي دخل معسكره التدريبي الاول في اربيل والذي استمر لمدة شهر وكان المعسكر مهما للاستعداد الامثل للبطولة العربية".

واضاف ان "المنتخب النسوي سيغادرنا الى مصر للدخول بمعسكر تدريبي يبدأ هناك منتصف الشهر الجاري"، مبينا ان "المعسكر سيتخلله لقاءت ودية مع فرق مصرية ويستمر لغاية موعد انطلاق البطولة العربية".

وكشف عزيز عن تشكيلة المنتخب الوطني للسيدات واليي تتألف من ثمان لاعبات، اربع لفئة المتقدمات واربع لفئة الشابات، وهن؛ لافان مجيد عزت، واراز غازي اسماعيل، وايمان حيدر عبد الله، وسوزي دلشاد، ومروة فاضل احمد، وهدير نعمة احمد، وداهات كاوة قادر، وئافان عدنان عزيز.