المنتخب العراقي لتنس الطاولة البارالمبي يشارك في بطولة دولية بالسعودية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الجمعة، مشاركة المنتخب العراقي لتنس الطاولة البارالمبي في بطولة السعودية الدولية.

وقال النائب الاول لرئيس اللجنة البارالمبية العراقية رئيس الوفد العراقي سمير الكردي لوكالة شفق نيوز ، إن "البطولة هي تأهيلية لكأس العالم و الدورة البارالمبية في باريس 2024".

وأضاف الكوردي ان "المنتخب العراقي للعبة من الرجال والنساء يمتلكون خاصية التفوق على لاعبي غرب آسيا وكذلك الدول العربية ويحتلون الصدارة بتميز".

واوضح ان "الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبي يعد اللاعب منتظر فاروق واللاعبة رسل فاضل من المتميزين باللعبة استنادا لمستواهما لعام 2022".

وأكد رئيس الوفد ان "المشاركة في بطولة السعودية تعد مهمة جدا ولاسيما ان المتنافسين فيها يسعون الى حصد النقاط لضمان التأهل للدورة البارالمبية المقبلة".

وأشار الى ان "الوفد العراقي يضم 15 لاعبا ولاعبة اضافة الى الاداريين والمدربين ، وسيكون موعد انطلاق البطولة للمدة من الرابع عشر الى الحادي والعشرين من شهر ايلول المقبل"