المنتخب العراقي لبناء الأجسام يشارك في بطولة "مستر يونيفرس" الدولية

شفق نيوز / توجه مساء يوم الخميس، وفد المنتخب العراقي لبناء الأجسام إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في بطولة مستر يونيفرس الدولية .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي جاهز لتمثيل البلاد في البطولة"، معرباً عن أمله بـ"حصد أغلب الأوسمة، لاسيما أن العراق يعد من بين أقوى المنتخبات القارية".

وأضاف عبد الحسن، أن "أبطال العراق استعدوا بشكل جيد للبطولة، ويتطلعون للتتويج بالمراكز الأولى في المنافسات المقبلة التي سيشاركون فيها أبطال اللعبة على المستوى العالمي".

والعام الماضي، حقق المنتخب العراقي لبناء الأجسام 69 وساما في منافسات بطولة آسيا التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تنوعت الأوسمة بواقع 33 وساماً ذهبياً و19 وساماً فضياً و17 وساماً نحاسياً.

في المقابل، اختتمت فعاليات بطولة أندية وصالات أربيل للمتقدمين، التي نظمها اتحاد أربيل الفرعي، في قاعة الثقافة بعاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام، والاتحاد المركزي الكوردستاني.

واسفرت النتائج الفرقية، عن تتويج نادي برسك بالمركز الأول بعد جمع 115 نقطة، بينما حل نادي القلعه بالمركز الثاني بعد جمع 112 نقطة، وجاء نادي آرارات بالمركز الثالث بعد جمع 96 نقطة.