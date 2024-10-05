المنتخب العراقي.. كاساس يبين اسباب استدعاء "الحموي" ويستغرب تصرف "منتظر ماجد"

شفق نيوز/ أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" أسباب استدعاء أمين الحموي للمنتخب الوطني بدلاً من منتظر ماجد.

وقال كاساس في بيان وزعه الاتحاد العراقي لكرة القدم وورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "منذ إعلاننا قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية، حاول الاتحادُ وإداري المنتخب الوطنيّ الاتصالَ باللاعب (منتظر ماجد) من أجل تَنسيقِ رحلاته من مكان إقامته إلى البصرةِ، لكن اللاعبَ لم يرد على أي من المكالماتِ والرسائلِ".

وأضاف مدرب المنتخب الوطني، أن اللاعب منتظر ماجد "أفادَ من خلال عائلته أنه يفكرُ في عدمِ الالتحاق كون ذلك سيؤثر سلباً مع ناديه، وقد تتولدُ له بعض المشاكل، وهو أمرٌ ولّد لنا الاستغرابَ، حيث أن العديدَ من زملائه في الفريق، مثل وارنر هان وشاكيل بيناس وهامبوس سكوجلوند وماركوس كارلسون ويوسف عرابي وبازومانا توري، يذهبون إلى فرقٍ وطنيةٍ مختلفةٍ، وعندما يعودون إلى أنديتهم يواصلون اللعبَ كلاعبين أساسيين".

وتابع كاساس أنه "بالرغم من مواصلةِ الاتحاد محاولات الاتصال باللاعبِ لغاية يوم أمس الجمعة، حيث تبلغنا من خلال عائلته مرةً أخرى أنه يعاني من إصابةٍ بسيطةٍ، لذلك سيتعذر عليه التواجدُ، ووفقاً لذلك، وبناءً على أقوالِ عائلةِ اللاعب، اضطررنا إلى استدعاءِ اللاعبِ (أمين الحموي) بدلاً عنه بعد شعورِ الجهاز الفنيّ بعدم الاهتمام من اللاعب للتَمثيلِ الوطنيّ".

وفي وقت سابق من اليوم؛ قال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز: "لقد قرر مدرب منتخبنا خيسوس كاساس، أن يكون تجمع المنتخب بعد غدٍ الاثنين الموافق السابع من الشهر الحالي، وذلك استعدادا للقاء منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية".

‏وأضاف بحر العلوم أن "اللاعبين المحترفين خارج العراق سيلتحقون بوفد المنتخب تباعا وسيكونون جميعاً ضمن الوقت المقرر الذي حدده الاتحاد الدولي ضمن أيام الفيفا دي"، موضحاً أن "أنديتهم تسمح في أيام الفيفا دي بتفريغ اللاعبين لتمثيل منتخباتهم في التصفيات القارية".

‏وأشار إلى أن "قائمة المنتخب شهدت تغييرات طارئة لبعض اللاعبين المحترفين المهمين لمنتخبنا بسبب الإصابة، لكن تمت معالجة ذلك من قبل كاساس بتعويضهم بلاعبين آخرين ضمهم للقائمة حسب قناعات المدرب كاساس الفنية".