المنتخب العراقي في المستوى الاول للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

شفق نيوز/ وضع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الاربعاء، المنتخب العراقي في المستوى الاول بقرعة المرحلة المقبلة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستقام القرعة في 27 تموز/ يوليو المقبل بمشاركة 36 منتخباً اسيوياً وزعت على اربعة مستويات "اوعية" وحسب الافضلية.

ووضع الاتحاد الاسيوي منتخب العراق في المستوى الاول الى جانب منتخبات اليابان وايران واستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية وقطر وعمان والامارات.