المنتخب العراقي جاهز لمواجهة عُمان غداً (صور)

شفق نيوز / خاض المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، وحدتين تدريبيتين (صباحية، ومسائية) في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن تحضيراتة النهائية استعداداً لمواجهة منتخب عُمان غداً الجمعة، المباراة التي سيحتضنها ستاد الملك عبد الله الثاني، في القويسمة عند الساعة السادسة (18:00).

واقتصرت تدريبات الصباح (10:00) على تمارين القوة في قاعة الجيم الخاصة بفندق ريجينسي محل إقامة المنتخبات المشاركة في بطولة الأردن، وبإشراف مباشر من قبل أعضاء الجهاز الفني كافة للمنتخب العراقي.

وسبقت التدريبات الصباحية محاضرة فنية من قبل مدرب المنتخب راضي شنيشل، مع استعراض (داتا شو) قام بتهيئتها وإعدادها المحلل الفني عبد الأمير ناجي، وتخلل المحاضرة الوقوف على بعض الجوانب الفنية من قبل الجهاز الفني.

أما تدريبات المساء (20:00) فاحتضنها ملعب البترا، وشارك فيها جميع اللاعبين الـ 23، وابتدأت بتمارين التمطية، تلتها تمارين بدنية بإشراف المدرب إسماعيل سليم، ثم عمد الجهاز الفني فيما بعد في العمل على الجوانب الفنية مع تطبيق الجمل التكتيكية المصاحبة للنهج الخططي الذي يفترض أن يطبق في مواجهة الغد ضد عُمان.

من جانبه، أكد قائد المنتخب العراقي لكرة القدم، جلال حسن، أن "البطولة ستكون فرصة مهمة للكشف عن إمكانيات اللاعبين، خصوصاً أن المنتخب لم يخض مباريات رسمية منذ فترة.

وأعرب حسن، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أمله مع تواجد عدد من الوجوه الشابة أن "تكون هناك توليفة مناسبة قادرة على عكس صورة مشرفة للكرة العراقية".

بدوره، عبّر المحترف في صفوف ثون السويسري، لاعب المنتخب هيران أحمد، عن فخره وحماسه واندفاعه بتواجده مع زملائه وهو يرتدي قميص المنتخب لأول مرة.

وأكد أحمد، خلال حديثه للوكالة، عن تطلعه إلى "تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد، ضد عُمان، إضافة إلى المواجهة الثانية في السادس والعشرين من الشهر الجاري".

أما المحترف في صفوف دالكورد السويدي، عباس محمد، فأكد التماسه "احترافية عالية من قبل مدرب المنتخب راضي شنيشل، منذ لحظات اللقاء الأول معه، إضافة إلى ما التمسه من التدريبات".

وأضاف محمد: "إنه شعور لا يوصف، أن ارتدي القميص الوطني لأول مرة، فهو بمثابة الحلم بالنسبة لي، ولا يمكن أن أصف مشاعر والدي لحظة استدعائي لتمثيل منتخب العراق".

هذا وسيرتدي المنتخب العراقي لكرة القدم، الطقم الأبيض الكامل، فيما لم يكشف لغاية الآن، عن الطواقم التحكيميّة التي ستقود المبارياتَ والتي ستكون من مصر ولبنان.

وفي حالةِ انتهاء المباراةِ بالتعادل ستعتمد النتيجةُ (التعادل) في لوائح الفيفا، ويتم اللجوءُ مباشرةً الى ركلات الترجيح لتحديدِ المتأهل إلى المباراةِ النهائيّة التي سيكون طرفها الثاني الفريق الفائز من مباراةِ الأردن وسوريا، التي ستقام غداً الجمعة في الساعة (21:00) على الملعبِ نفسه.