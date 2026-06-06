المنتخب العراقي بلا توثيق في المونديال.. أميركا تمنع دخول المصور الرسمي

شفق نيوز- واشنطن

أفادت معلومات، يوم السبت، بأن السلطات الأميركية احتجزت المصور الرسمي للمنتخب العراقي لكرة القدم طلال صلاح، لمدة 13 ساعة لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، قبل أن تقرر منعه من الدخول وإعادته إلى بغداد.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هذا الإجراء أدى إلى عدم نشر الحساب الرسمي للمنتخب العراقي أي صور توثق وصول البعثة إلى مدينة شيكاغو، خلافاً لما جرت عليه العادة في المشاركات الخارجية.

وفي سياق متصل، هاجم الصحفي الفرنسي رومان مولينا السلطات الأميركية على خلفية احتجاز مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لمدة سبع ساعات لدى وصوله إلى مطار شيكاغو، معتبراً أن طريقة التعامل معه كانت أشبه بالتعامل مع "إرهابي".

وقال مولينا في تعليق: "لكن ماذا يمكنه أن يفعل، إنه عراقي، ويبدو أن ذلك كان كافياً لحرمانه من حقوقه".

من جانبه، أوضح عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم صباح قاسم، أن احتجاز أيمن حسين جاء على ما يبدو نتيجة تشابه في الأسماء أو خلل مرتبط بإجراءات التأشيرة الخاصة باللاعب، ما أدى إلى تأخير دخوله لبضع ساعات.

وأضاف قاسم لوكالة شفق نيوز، أن السفارة العراقية كانت على تواصل مباشر مع السلطات المختصة في مطار شيكاغو، حيث جرى حل الإشكالات الإدارية التي تسببت بالتأخير، قبل أن يُسمح للاعب بالالتحاق بوفد المنتخب الوطني.

وفي سياق متصل، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لـ15 عضواً من الجهازين الإداري والفني للمنتخب الإيراني، من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم والأمين العام ونائب الرئيس ومسؤول العلاقات الدولية، إضافة إلى عدد من أعضاء الطواقم الإدارية والفنية.

وكان لاعبو المنتخب العراقي قد وصلوا في وقت سابق إلى مقر إقامتهم في مدينة شيكاغو بعد رحلة شاقة استمرت لساعات طويلة، فيما تأخر التحاق أيمن حسين بالبعثة قبل أن يغادر المطار لاحقاً بعد استكمال إجراءات التدقيق والتحقيق.