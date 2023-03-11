المنتخب العراقي.. إبعاد 10 لاعبين من تشكيلة خليجي 25 واستدعاء 10 مغتربين

شفق نيوز/ ابعد الاسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق لكرة القدم، 10 لاعبين من تشكيلة المنتخب الوطني الذي فاز بلقب خليجي 25 ليكونوا خارج حساباته لمعسكر روسيا والمباراة الودية أمام منتخب روسيا.

وأبلغ مصدر مطلع مطلع وكالة شفق نيوز، أن اللاعبين المستبعدين هم : حسن عبد الكريم "قوقية"، علاء عباس، ضرغام إسماعيل، ريوان الأمين، شيركو كريم، علي عبادي، مؤمل عبدالرضا، حسين جبار، حسين عمار، زيد تحسين .

كما دعا مدرب المنتخب العراقي، وفق المصدر، 10 لاعبين مغتربين في قائمة ودية روسيا، مشيرا الى أن هذا يحدث لاول مرة في تاريخ الكرة العراقية اذ لم يحدث ذلك من قبل.

ودعا كاساس عشرة لاعبين عراقيين مغتربين لتشكيلة منتخب العراق لمعسكر روسيا واللقاء الودي وهم: اسامة رشيد، ميرخاس دوسكي، فرانس بطرس، الاي فاضل، أمير العماري، ألكسندر اوراها، كيڤن يعقوب، علي الحمادي، زيدان إقبال، لؤي العاني.

وكان مدربُ المنتخبِ الوطنيّ "خيسوس كاساس" اعلن مساء يوم أمس قائمةَ اللاعبين المستدعاة لمعسكر روسيا الذي سيقام في مدينةِ سوتشي بداية من 21 من الشهر الحالي.

وسيتخلل المعسكر مواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر نفسه في مدينةِ سانت بطرسبيرغ.