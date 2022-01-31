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المنتخب العراقي بالأبيض والأخضر في مواجهة لبنان

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-31T08:57:16+0000
المنتخب العراقي بالأبيض والأخضر في مواجهة لبنان

شفق نيوز/ عقدَ المؤتمر الفني لمباراة للمنتخب العراقي ونظيره اللبناني، صباح يوم الاثنين، وذلك عبر محادثة "اون لاين" جمعت الطواقم الإدارية والطبية للمنتخبين لتحديد أطقم المنتخبين، والتأكيد على بعض الإرشادات والتعليمات التي تخص المباراة.

ومثّل الجانب العراقي كل من المدير الإداري غيث مهنا من مكان الحجر الصحي الخاص به في طهران، بالإضافة إلى طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار من مقر إقامةِ الوفد العراقي في بيروت. 

وتم تحديدُ أطقم المنتخبين، حيث سيلعب منتخب العراق مرتدياً القميصَ الأبيض والسروال الأخضر والجوارب البيضاء، وسيكون زي حراس المرمى باللون الأزرق، وستجري عمليات التسخين والإحماء قبل المباراة باللون الفضي، بينما سيرتدي المنتخب اللبناني الطقمَ الأحمر الكامل ويرتدي حراسه الزي الأسود الكامل، بينما ستكون عمليات التسخين والإحماء باللون الذهبي.

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