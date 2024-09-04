المنتخب العراقي بالأبيض والعماني بالأحمر في مواجهة الخميس (صورة)

شفق نيوز/ عُقد ظهر اليوم الأربعاء في فندق الموفمبيك المؤتمر الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني العراقي مع نظيره العُماني ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومثل الجانب العراقي في المؤتمر كل من المدير الإداري للمنتخب الوطني، مهدي كريم، وطبيب المنتخب، ميدراك زلاتانوفيتش، ومدير التجهيزات، حقي إبراهيم، والمنسق الإعلامي، محمد عماد.

وتم خلال المؤتمر الاتفاق على التفاصيل اللوجستية والإدارية والطبية والإعلامية.

ومن المقرر أن يرتدي المنتخب الوطني العراقي الطقم الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

أما منتخب عمان، فسيرتدي الطقم الأحمر الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأسود.