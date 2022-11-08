المنتخب العراقي بالطقم الأخضر في مواجهة نظيره المكسيكي

شفق نيوز/ عقدَ، صباح اليوم الثلاثاء وعبر تطبيقِ الزوم، المؤتمرُ الفنيّ لمباراةِ العراق والمكسيك، وبحُضور المدير الإداري مهدي كريم والمُنسق الإعلامي محمد عماد.

وتمّ تحديدُ أطقم وألوان الملابس الخاصة بالمباراةِ التي ستقامُ في الساعةِ التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، الحادية عشرة مساءً بتوقيتِ العراق، حيث سيرتدي المنتخبُ العراقي الطقمَ الأخضر الكامل بينما يرتدي حراسُ المرمى الطقم السماويّ الكامل. أما المنتخبُ المكسيكي فسيرتدي الطقمَ الأبيض الكامل بينما الحراس باللونِ الأسود.

وسيخصصُ الجانبُ الأيسر من أرضيةِ ملعب مونتليفي لإجراءِ عملياتِ التسخين والإحماء للمنتخبِ العراقيّ ولمدة 30 دقيقةً، وتمّ تحديد الأطقم الخاصة بالإحماء باللونِ الرمادي للمنتخبِ العراقي، بينما ستكون باللونِ البرتقاليّ للمنتخبِ المكسيكي.

أما طاقمُ التحكيم الإسبانيّ الذي سيقود اللقاءَ فسيرتدي اللونَ الأصفر، ويسمحُ بإجراء 6 تغييراتٍ في المباراةِ شرط أن لا تزيد عن ثلاثةِ أوقات توقفٍ مختلفةٍ من زمن المباراةِ، وتستثنى منها فترة التوقف ما بين شوطي المباراة.

على صعيدٍ متصلٍ، ستشهدُ مباراةُ العراق والمكسيك قبل انطلاقها تكريمَ حارس مرمى المكسيك "غييرمو أوتشوا" كونه الأكثر خوضاً للمبارياتِ الدوليّة بـ 130 مباراة.