المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة قطر بنصف نهائي خليجي 25

شفق نيوز/ أقامت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25، يوم السبت، المؤتمر التنسيقي الخاص بالمنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في فندق جراند ميلينيوم بمحافظة البصرة العراقية.

ومثّل الجانب العراقي المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وتقرر أن يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض الكامل في مواجهةِ منتخب قطر الذي سيرتدي الزي التقليدي العنابي الكامل، بينما يرتدي حارس مرمى العراق الأصفر، والسماوي لحارس قطر.

وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل في الساعةِ الرابعة والربع في ملعب البصرة الدولي.

ويسمح باستبدال لاعب سادس في حال وصول المباراة إلى الأشواط الإضافيّة.

فيما سيتواجه منتخب البحرين بالطقم الأحمر مع عمان بالأبيض على ملعبِ الميناء الأولمبي في الساعة الثامنة والربع مساءً.