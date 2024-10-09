المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة فلسطين غداً

شفق نيوز/ عُقد صباح اليوم الأربعاء في مدينة البصرة المؤتمر الفني الخاص بمواجهة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الفلسطيني، وذلك في فندق مناوي باشا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم خلال المؤتمر الفني التباحث حول الأمور اللوجستية والإدارية والطبية والإعلامية والأمنية المتعلقة بالمباراة.

ومثل الجانب العراقي المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم، وطبيب المنتخب قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم.

وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني العراقي الطقم الأبيض الكامل، فيما سيرتدي حراس المرمى اللون الأصفر. أما المنتخب الفلسطيني فسيخوض اللقاء بالطقم الأحمر، وحراس مرماه سيرتدون اللون الأسود.