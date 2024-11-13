المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة الأردن

شفق نيوز/ عقدَ، ظهر اليوم الأربعاء في فندقِ غراند ميللينيوم في البصرةِ، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بمُباراةِ منتخبنا الوطنيّ والأردن، ومثـّلَ الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ مهدي كريم والدكتور قاسم الجنابي والمنسقُّ الإعلاميّ محمد عماد، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم.

وتمّ التداولُ في المؤتمر بالأمورِ الإداريّةِ والطبيّةِ والإعلاميّة واللوجيستيّةِ المُتعلقة بالمُباراةِ، وتقررَ أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل، ويرتدي حراسه اللونَ الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الأردنيّ الطقمَ الأحمر وحراسه اللون الأسود.