المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة "الأحمر" عُمان بافتتاح خليجي 25 غداً

شفق نيوز/ عقدَ المؤتمر التنسيقي الخاصّ ببطولةِ خليجي زين 25، اليوم الخميس، في فندق غراند ميلينيوم الذي خصصَ لكل ما يتعلق بـ(الأمور الانضباطيّة، التحكيميّة، الطبية، الأمنيّة، التسويقيّة، الإعلامية، وألوان الملابس وأهلية اللاعبين).

وحضر عن الجانب العراقي المدير الإداري مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطنيّ عبد الكريم الصفار ومدير التجهيزات حقي إسماعيل والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وتقررَ أن يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض في أول مواجهتين ضد منتخبي عُمان والسعودية، بينما يرتدي أسود الرافدين الطقم الأخضر في مواجهةِ منتخب اليمن.

وتقررَ أن يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض الكامل، بينما سيرتدي الحارس اللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب عمان الطقم الأحمر والحارس اللون الأسود، والطاقم التحكيميّ يرتدي اللون الأسود.