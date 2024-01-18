المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة اليابان

شفق نيوز/ عقد صباح اليوم الخميس المؤتمرُ الفنيّ لمباراة المنتخب الوطنيّ العراقي واليابان التي تقام غداً الجمعة في الساعةِ الثانية والنصف من بعد الظهر في ملعبِ المدينة التعليميّة بالدوحة.

ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم و المنسق الأمني عمر كاظم.

وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي حُراس المرمى الطقم الأصفر، في ما سيكون المنتخبُ الياباني بالأزرق الكامل وحراسه بالأخضر.