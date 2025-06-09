المنتخب العراقي بالزي الأخضر أمام الأردن

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن منتخب "أسود الرافدين" سيرتدي الزي الأخضر في مباراته مع نظيره الأردني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر الفني لمباراة المنتخبين العراقي والأردني أقيم في العاصمة عمان، بحضور مشرف المباراة ومُقيّم الحكام والمنسق الإعلامي للمباراة وممثلي المنتخبين.

وتم استعراض التجهيزات، حيث سيرتدي المنتخب العراقي الزي الاخضر، بينما يرتدي منتخب الأردن الزي الابيض في مباراة الغد التي تجري في ملعب عمان الدولي.

ويستضيف منتخب الأردن نظيره العراقي في مباراة تقام يوم غد الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً على ملعب عمان في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2026.