المنتخب العراقي بالزي الأبيض في مواجهة الأحمر البحريني

شفق نيوز/ أعلن المؤتمر الفني لطواقم منتخبيّ العراق والبحرين، يوم الخميس، عن تحديد الزي الذي سيرتديه المنتخبان في المباراة التي تقام يوم غد الجمعة ضمن بطولة كأس العرب.

وأقيم المؤتمرُ الفني للطواقم الإدارية والطبية والبدنية لمباراة المنتخب العراقي ونظيره البحريني، في استاد الثّمامة في الدوحة، وتابعته وكالة شفق نيوز، كما حضره مشرفو الحكام، وعن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا وطبيب المنتخب عبد الكريم الصفار والإداري حقي إبراهيم ومدرب اللياقة البدنية فلادمير كرونيتش.

وتم في المؤتمر تحديدُ أطقم المنتخبين، حيث يرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب البحرين الزي الأحمر الكامل وحارس المرمى باللون الأخضر.

وسيقود المباراة الحكم الدولي جاني سيكازوي من زامبيا ومشرف المباراة القطري راشد الدوسري.

ويخوض المنتخب العراقي ثاني مبارياته في بطولة كأس العرب غداً الجمعة مع المنتخب البحريني، بعد أن استهل مشاركته بالبطولة بمواجهة المنتخب العماني والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب.