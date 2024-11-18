المنتخب العراقي بالزي الأبيض في لقاءه أمام عمان غداً

شفق نيوز/ عُقد اليوم الاثنين، المؤتمر الفني المخصص لمباراة المنتخب الوطني العراقي أمام مضيفه العُماني، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وستقام المباراة في مجمع السلطان قابوس ببوشر في العاصمة العمانية مسقط، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء.

وسيرتدي المنتخب العراقي القميص الأبيض في هذه المباراة، بينما سيظهر منتخب عمان في الزي الأحمر ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في الترتيب برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني.

ويسعى "أسود الرافدين" لتحقيق الفوز لاستعادة أمالهم في التأهل وتعزيز مكانهم في المركز الثاني، بعد أن انتهت المباراة بينهما في الجولة الماضية بالتعادل السلبي.

من جهة أخرى، يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز على منتخب العراق من أجل التقدم في الترتيب وإثبات ذاته كمنافس جاد على التأهل للمونديال.