المنتخب العراقي بالزي الأبيض بلقاء اندونيسيا والأولمبي بالأخضر في مواجهتي تونس الوديتين

شفق نيوز - بغداد

سيرتدي منتخب العراق الزي الأبيض، فيما سيرتدي المنتخب الإندونيسي الزي الأحمر غدا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وكان مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام ارنولد قد أكد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استعداد اللاعبين و تحمسهم لملاقاة منتخب إندونيسيا في لقاء غداً السبت ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.

من جانب آخر جرى المؤتمر الفني للمباراة المنتخب الاولمبي الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره التونسي في إطار المعسكرِ التدريبيّ الذي يقيمه منتخب العراق تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا دون 23 عاماً مطلع العام المُقبل في السعودية.

وسيرتدي منتخب العراق الاولمبي الزي الأخضر، والتونسي الأبيض، وكذلك عدد التبديلات .

وبدا المعسكرٍ التدريبيّ في تونس في السابع من الشهر الحالي ، و يتخلله خوض مباراتين وديتين يومي 11 و14 تأهباً للاستحقاقاتِ المقبلة .