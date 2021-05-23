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المنتخب العراقي بالزي الأبيض الكامل أمام طاجيكستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-23T09:45:01+0000
المنتخب العراقي بالزي الأبيض الكامل أمام طاجيكستان

شفق نيوز/ عقد صباح اليوم الأحد، المؤتمر الفني لمباراة المنتخب العراقي لكرة القدم أمام منتخب طاجيكستان في اللقاء الودي الذي سيقام يوم غد الاثنين بتمام الساعة السابعة والنصف على ملعب الفيحاء، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وبحسب المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المنتخب العراقي سيرتدي الزي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الاسود الكامل، وسيرتدي منتخب طاجيكستان الزي الأحمر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماهم اللون الازرق.

وتم الاتفاق في المؤتمر الفني على إجراءات البروتوكول الصحي المعتمدة قبل المباراة للاعبي المنتخبين، وكذلك للملاكات التدريبية، بينما ستكون التبديلات المتاحة في المباراة ست مرات، وعلى ثلاث فترات.

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