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المنتخب العراقي بالزي الأبيض الكامل في أولى مبارياته بكأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-29T15:42:31+0000
المنتخب العراقي بالزي الأبيض الكامل في أولى مبارياته بكأس العرب

شفق نيوز/ حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، يوم الاثنين، اللون الذي سيرتديه المنتخبان العراقي والعماني في المباراة التي سيخوضانها غداً الثلاثاء في قطر.

وعقدت الطواقم الإدارية والطبية والبدنية لمباراة العراق وعمان في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى مشرفي الحكام، المؤتمر الفني في استاد الجنوب في الوكرة، كما حضر عن الجانبِ العراقيّ المدير الإداري غيث مهنا، وطبيب المنتخب عبد الكريم الصفار، والإداري حقي إبراهيم، ومدرب اللياقة البدنية فلادمير كرونيتش.

وتم خلال المؤتمر تحديد أطقم المنتخبين، حيث يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب عمان الطقم الأحمر الكامل والحارس باللون الأسود، وسيقود المباراة طاقم تحكيم من هندوراس.

ويستهل المنتخب العراقي لكرة القدم أولى لقاءاته يوم غد الثلاثاء الموافق الثلاثين من هذا الشهر  أمام منتخب سلطنة عمان في تمام السابعة مساءً.

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