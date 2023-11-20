المنتخب العراقي الأول والأولمبي يختتمان تدريباتهما استعدادا لمواجهتي فيتنام وساحل العاج

شفق نيوز / اختتم منتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تدريباتهُ التي جرت في الملعبِ الرئيسيّ "ماي دنه" في العاصمة هانوي والذي سيحتضن مواجهة يوم غدٍ الثلاثاء في الساعة السابعة مساءً بتوقيت فيتنام (الثالثة عصراً بتوقيتِ بغداد) ضمن التصفيات المزدوجة كأس العالم 2026 ، وكأس آسيا 2027.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين الـ 24 بالكامل.

كما أنهى المنتخب الأولمبي العراقي، تدريباته، يوم الاثنين، تأهباً لمواجهة منتخب "ساحل العاج" في مباراةٍ تجريبيةٍ تجري بينهما في مدينةِ موريسا يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة (11:00) صباحاً بتوقيت إسبانيا (الساعة 1:00) ظهراً بتوقيت العاصمةِ بغداد.