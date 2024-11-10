المنتخب العراقي الأول للتنس للسيدات يصل البحرين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، مساء اليوم الأحد، عن وصول المنتخب الأول للسيدات إلى العاصمة البحرينية المنامة استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للسيدات وصل إلى البحرين استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم (بلي جين كينگ) للتنس، المزمع إقامتها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المنتخب سيقيم معسكراً تدريبياً في العاصمة البحرينية المنامة، يبدأ يوم غد الاثنين ويستمر لغاية انطلاق التصفيات".

وأشار العگيلي إلى أن "الهدف من المعسكر هو لتأقلم اللاعبات مع مناخ وأجواء الدولة المستضيفة، فضلاً عن إجراء تدريبات مشتركة مع لاعبات أجنبيات هناك بغية الوصول إلى الجاهزية التامة".

وترأس الوفد عضو الاتحاد العراقي للتنس سعيد خليل، إلى جانب كل من المدربين، أحمد مصطفى عبد الكريم، وأفدال حسن إسماعيل.