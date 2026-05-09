العراق الى جانب استراليا وطاجيكستان وسنغافورة في آسيا 2027

أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا 2027، مساء اليوم السبت، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة.

وجرت مراسم القرعة في السعودية، بمشاركة الوفد العراقي في النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية، التي تنطلق في 7 كانون الأول/ديسمبر 2027 وتستمر حتى 5 شباط/فبراير 2027، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

ووصل مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، في وقت سابق اليوم، إلى السعودية قادماً من أستراليا، لحضور مراسم القرعة.

وتم خلال الحفل توزيع المنتخبات على ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.