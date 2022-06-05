المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات يتغلب على فريق ليگ برتر الإيراني

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات، يوم الأحد، على فريق "ليگ برتر" السابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيراني.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "نساء العراق فزنَ على الفريق الإيراني بنتيجة 6-3، وقدمت لاعبات المنتخب مستوى مميزاً طوال دقائق المباراة".

واضاف انه مع بداية اللقاء، تقدم المنتخب العراقي بالهدف الأول عن طريق المتألقة شوخان نور الدين، ثم أضافت ديرين محمود الهدف الثاني ليأتي رد الفريق الإيراني مستغلاً الهفوات الدفاعية ليعادل النتيجةَ التي انتهى بها شوط المباراة الأول.

واشار الى انه في شوط المباراة الثاني بدأ بضغط واضح للفريق الإيراني محاولاً تسجيل هدف التقدم مستثمراً المهارات العالية وحسن التنظيم ولكن هجمات الفريق جوبهت بجدار دفاعي صلب أفسد كل محاولات الفريق الإيراني.

وتابع أنه بالمقابل كان هناك إصرار واضح من لاعبات المنتخب العراقي بالتقدم، وكان لهن ذلك بالهدف الثالث بإمضاء شوخان نور الدين، هذا الهدف منح لاعبات المنتخب مزيداً من الثقة وأخذنَ زمام المبادرة وشننَ العديد من الهجمات وأضعنَ عدداً من الفرص حتى تمكنت سميرة رؤوف من إضافة الهدف الرابع.

وبين الاتحاد في بيانه؛ أن ضغط لاعبات المنتخب العراقي استمر في الأمام مع انضباط دفاعي رائع لتعود شوخان نور الدين لهواية التهديف وتضيف الهدفين الخامس والسادس، وفي اللحظات الأخيرة قلص الفريق الإيراني النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز مستحق ومستوى جيد.

وعبرت مدربة المنتخب العراقي، شاهناز ياري، عن ارتياحها التام للمستوى بالقول "إننا نتطور، وسيكون هناك مزيد من التطور مستقبلا" وفقا للبيان.

واضافت "اللاعبات العراقيات، وكما قلت سابقاً، لديهن الشجاعة العالية والاستعداد الكبير للتطور، والأيام المقبلة سيكون هناك تصاعد كبير في الجانبين الفردي والجماعي".

وطالبت لاعبات المنتخب العراقي الجماهير الكروية بمزيد من التشجيع لأنهن يمثلن منتخب العراق وواجهة للرياضة النسوية، والتشجيع يساعدهن كثيراً على تحقيق نتائج إيجابية في البطولات الخارجية.