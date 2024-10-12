المنتخب العراقي..  العربي الوحيد الذي يتصدر التصفيات بلا هزيمة

شفق نيوز/ يستعد منتخب العراق لخوض ثلاث مباريات حاسمة حتى نهاية العام الحالي، حيث يواجه في البداية منتخب كوريا الجنوبية على أرضه، ثم يعود إلى البصرة لملاقاة منتخب الأردن، قبل أن يسافر إلى مسقط لمواجهة سلطنة عمان.

وقد تم تحديد مواعيد مباريات منتخب العراق على النحو التالي:

العراق - كوريا الجنوبية: 15/10/2024، الساعة 2:00 بعد الظهر.

العراق - الأردن: 14/11/2024، الساعة 7:00 مساءً.

العراق - سلطنة عمان: 19/11/2024، الساعة 7:00 مساءً.

أما بالنسبة للمواجهات الأربعة المتبقية، فستُقام في العام المقبل 2025، وفقًا للجدول التالي:

العراق - الكويت: 20/3/2025.

العراق - فلسطين: 25/3/2025.

العراق - كوريا الجنوبية: 5/6/2025.

العراق - الأردن: 10/6/2025.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، يحتل المنتخب العراقي المرتبة الأولى بين المنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث لم يخسر في أي مباراة بعد مرور ثلاث جولات.

كما أنه الأكثر جمعًا للنقاط برصيد سبع نقاط، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي لم يستقبل مرماه أي هدف حتى الآن.