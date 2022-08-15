المنتخب العراقي.. الشباب يفوز على الناشئين ودياً

شفق نيوز / تغلبَ منتخبُ الشَباب العراقي، على الناشئين بهدفين من دون مُقابلٍ في المُباراةِ التي أقيمت يوم الاثنين في ملعبِ كربلاء الثانوي.

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن مُعسكرِ تدريبي مُقام للمنتخبين في مدينةِ كربلاء.

وهذه المباراةُ هي الثانيةُ للمنتخبين، حيث سبق أن حققَ منتخب الشباب الفوزَ في مُباراته الأولى بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ.

يشار إلى أن مبارياتُ المنتخبين، تأتي استعدادًا لمُشاركةِ الشباب في تصفياتِ كأس آسيا التي تستضيفها البصرةُ منتصف الشهر المُقبل، بينما يستعدُ منتخب الناشئين للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب لكرةِ القدم للناشئين في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في الجزائر.