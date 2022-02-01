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المنتخب العراقي: اقبال وشيركو جاهزان للمشاركة في مباراة اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-01T09:27:03+0000
المنتخب العراقي: اقبال وشيركو جاهزان للمشاركة في مباراة اليوم

شفق نيوز/ أكد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن اللاعبين زيدان اقبال وشيركو كريم سيكونان متواجدين بتشكيلة مباراة اليوم امام لبنان، نافياً صحة الاخبار التي افادت باستبعادهما بسبب الحالة الصحية .

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز، إن اقبال تعرض لوعكة صحية والآم في البطن، وتم علاجه وإراحته لفترة قصيرة، ليعاود تدريباته، وكان حاضراً بآخر وحدة تدريبية، مبيناً أن اشراكه في مباراة اليوم يعود لقناعة المدرب.

وبخصوص اللاعب "شيركو كريم"، أكد عماد، أنه أكمل مدة حجره الذي استمر عشرة ايام، وبعد التأكد من خلوه من الفيروس ارتأى المدرب ان يشركه في لقاء اليوم، بعد اضطراره لعدم وجود مدافع أيمن بعد الاصابات الاخيرة التي شملت اللاعبين الذين يلعبون بمركز مدافع اليمين ومنهم سامح سعيد وفرانس بطرس .

وبين أن مدرب اللياقة للمنتخب خصص منهاجاً مكثفاً لرفع الجرعات التدريبية للاعب شيركو، وكان مستمرا معه لوقت متاخر من مساء يوم امس وبنسبة كبيرة سيكون ضمن التشكيلة للقاء اليوم .

ويخوض المنتخب العراقي مباراته اليوم امام مضيفه اللبناني في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب صيدا صمن منافسات التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

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