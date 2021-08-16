المنتخب العراقي.. ادفوكات يضع ملاحظاته والتحاق لاعبين جدد بمعسكر قيصري التركي (صور)

شفق نيوز/ يغادر وفد المنتخب العراقي لكرة القدم اسبانيا اليوم الاثنين، متوجهاً إلى مدينة قيصري التركية لاقامة معسكر تدريبي ثان استعدادا لخوض المنافسات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز؛ ان الوفد سيتوجه الى تركيا صباح اليوم للدخول بمعسكر تدريبي في قيصري يستمر عشرة ايام بعد ان اكمل ثمانية أيام بمعسكره التدريبي في اسبانيا خاض خلاله مباراتين وديتين تعادل فيهما سلبيا.

واوضح ان المدرب الهولندي ادفوكات وضع برنامجه الثاني لإعداد المنتخب في تركيا والذي يسعى من خلاله تجهيز اللاعبين للتصفيات الحاسمة .

واكد كوركيس أن المدرب أبدى ارتياحه للاعبي المنتخب الوطني خلال متابعتهم بمعسكر اسبانيا وقد تابع مستوياتهم وادق التفاصيل كما سيتابع ايضا الفريق بشكل أكثر في معسكر تركيا الذي سيلتحق فيه لاعبين جدد بعد أن سمحت لهم أنديتهم التي يحترفون فيها بذلك وهم، صفاء هادي وبشار رسن وايمن حسين وامجد عطوان.

واوضح انه من المؤمل ان يخوض منتخبنا مباريات تجريبية في معسكر تركيا الذي ستكون من خلالها الرؤيا النهائية للمدرب الهولندي ادفوكات قبل الدخول بمعترك التصفيات الآسيوية.

وخاض المنتخب العراقي مباراتين وديتين في إسبانيا، وكانت المواجهة الأولى التي أقيمت الخميس الماضي أمام نادي أتليتيكو بالياريس الإسباني وانتهت بالتعادل السلبي، وبنفس النتيجة انتهت الثانية أمس الأحد أمام نادي ريال لينينسي.