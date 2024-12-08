المنتخب السوري لكرة القدم بألوان جديدة "بعيداً عن المحسوبيات والفساد" (صورة)

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تغيير ألوان قميص المنتخب الأول "بعيداً عن المحسوبيات والفساد"، خلال الفترة المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لباس منتخبنا الجديد.. أول تغيير تاريخي سيحصل بتاريخ الرياضة السورية بعيداً عن الوساطات والمحسوبيات والفساد".

وكان المنتخب السوري يرتدي القميص الأحمر، أو الأبيض، في المباريات الرسمية أو الودية، ولكن تم الاستقرار الآن على تغيير لون القميص إلى اللون الأخضر.

وتم كذلك تغيير لون شعار الاتحاد السوري لكرة القدم، فقد كان الشعار يحتوي على نسر وخلفيته لون أحمر، وتم تغيير الخلفية إلى اللون الأبيض.

وينتظر منتخب سوريا لكرة القدم قرعة الدور النهائي من تصفيات كآس آسيا لكرة القدم 2027.

ونظراً للأحداث التي تشهدها البلاد، تم تأجيل مباريات الدوري السوري لكرة القدم حتى إشعار آخر.