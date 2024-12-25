المنتخب السعودي يقلب الطاولة على اليمن في خليجي 26

شفق نيوز/ حقق المنتخب السعودي فوزاً بشق الأنفس على نظيره اليمني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج لكرة القدم خليجي26.

وجرت المباراة على ملعب جابر المبارك الكويتي وانتهت لصالح المنتخب السعودي بنتيجة 3-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليمن بهدفين لهدف واحد للسعودية، سجل اليمن هدفه الأول في الدقيقة الـ8 عن طريق هارون الزبيدي برأسية جميلة من مناولة دقيقة، وأضاف اليمن هدفه الثاني في الدقيقة الـ27 عن طريق عبد المجيد صبارة بعد استغلال خطأ اللاعب السعودي البليهي في منطقة الجزاء، فيما سجل السعودية هدفاً مباغتاً ليقلص النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق محمد كنو.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب السعودي هدف التعديل في الدقيقة الـ57 من ركلة جزاء نفذها بنجاح مصعب الجوير، وتمكن السعودية من تسجيل هدف الفوز الثالث ليقلب الطاولة على اليمن في الدقيقة 90+3.