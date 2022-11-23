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المنتخب السعودي يعلن نجاح عملية جراحية أجراها الشهراني في الرياض

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-23T20:35:04+0000
المنتخب السعودي يعلن نجاح عملية جراحية أجراها الشهراني في الرياض

شفق نيوز/ أجرى لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، اليوم الأربعاء عملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.

وتعرض الشهراني لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الأرجنتين، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

وأصدر المنتخب السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، جاء فيه: "أجرى اللاعب ياسر الشهراني، عصر اليوم الأربعاء، عملية جراحية في غدة البنكرياس في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب، وتكللت بالنجاح".

 https://twitter.com/SaudiNT/status/1595453245593362432

وساهم ياسر الشهراني في تحقيق الفوز التاريخي "للأخضر" على نظيره الأرجنتيني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

 

 

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