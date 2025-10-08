المنتخب السعودي يستهل مشواره في الملحق الآسيوي بالفوز على إندونيسيا

شفق نيوز- الرياض

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزاً مستحقاً على نظيره الإندونيسي، مساء اليوم الأربعاء، في انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 (الملحق).

وجرت المباراة على ملعب الإنماء في جدة بالسعودية عند الساعة 8:15 مساءً وانتهت لصالح المنتخب السعودي بنتيجة 3-2، في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السعودية بنتيجة 2-1، سجل المنتخب الإندونيسي أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب كيفن ديكس في الدقيقة 11، وأدرك المنتخب السعودي التعادل في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب صالح أبو الشامات، وفي الدقيقة 36 سجل السعودية هدف التقدم من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب فراس البريكان.

وفي الشوط الثاني سجل السعودية هدفه الثالث من ركلة جزاء أيضاً نفذها بنجاح فراس البريكان في الدقيقة 62، وسجل إندونيسيا هدف التقليص من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب كيفن ديكس في الدقيقة 88.

ويتنافس في المرحلة الأخيرة أو الملحق الآسيوي للتصفيات 6 منتخبات من أجل الفوز بمقعدين إضافيين للقارة الآسيوية حيث تدور المباريات في مجموعتين تضم الأولى، قطر وعمان والإمارات في العاصمة القطرية الدوحة، وتجمع الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا وتدور منافساتها في جدة.