المنتخب البحريني يتغلب على الإمارات في خليجي 25

شفق نيوز/ حقق المنتخب البحريني فوزه الأول على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في أول مباراة للفريقين إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج بنسخته 25 التي انطلقت في البصرة أمس وتستمر لغاية 19 من الشهر الحالي.

وسجل لاعب منتخب البحرين كميل الأسود هدف فريقه الأول من كرة ثابتة سددها من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني عبر لاعب منتخب البحرين جاسم الشيخ من كرة ملعوبة سددها من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 ، وقلص الامارات النتيجة من راسية جميلة للاعب منتخب الامارات تيكالي في الدقيقة 90.

ويخوض الامارات يوم الاثنين المقبل على ملعب الميناء الأولمبي وضمن المجموعة الثانية، مباراته الثانية امام نظيره الكويتي، تليه مباراة البحرين نظيره القطري في نفس اليوم.