المنتخب البحريني لكرة القدم يصل إلى البصرة

شفق نيوز / حطت طائرة وفد المنتخب البحريني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في مطار البصرة الدولي، قادمة من المنامة للمشاركة في بطولة خليجي 25.

وكان في استقبال وفد المنتخب البحريني أعضاء من الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليكون رابع منتخبات البطولة وصولاً الى البصرة للمشاركة الخليجية.

وشهد، يوم أمس الاثنين، وصول المنتخبين الاماراتي والعماني، فيما كان وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، أول الواصلين حيث وصل الخميس الماضي إلى البصرة براً عبر منفذ سفوان الحدودي وخاض مباراته الودية أمام منتخبنا الوطني يوم الجمعة الماضي في ملعب الميناء الأولمبي، والتي خسرها بنتيجة 0-1.

وتنتظر البصرة وصول منتخبات السعودية وقطر واليمن التي من المؤمل ان تصل تباعاً خلال المدة المقبلة.