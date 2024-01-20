المنتخب الاولمبي العراقي يلاقي مصر وديا في الإمارات

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الاولمبي العراقي اليوم السبت، مباراته الودية الثانية بمعسكره التدريبي أمام منتخب مصر الأولمبي .

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة ستقام عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، مبيناً أن الفريق مستعد للقاء اليوم وستكون مباراة مفيدة سيما وان الأولمبي يواجه فريقا قويا مثل المنتخب المصري .

وأضاف أن التغييرات ستكون مفتوحة وسنمنح الفرصة لأغلب اللاعبين للاستفادة اكثر والتعرف على قدراتهم داخل الملعب خلال مرحلة عملنا معهم .

وبين أن المعسكر الحالي مفيد جدا للمنتخب الاولمبي سيما وان اتحاد الكرة أمن مواجهات تجريبية مهمة تخدم مشوار الفريق استعدادا للمنافسات الآسيوية المؤهلة الى باريس 2024.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد تغلب على فريق fc akron، أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي، بهدفين من دون مقابل في المباراة التدريبية التي جرت بينهما الأربعاء الماضي في مدينة دبي، والتي تدخل ضمن منهاج المعسكر التدريبي الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.