المنتخب الاولمبي العراقي يخسر وديته امام نظيره الايراني

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاولمبي الايراني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على مضيفه العراقي بهدف دون رد في المباراة الودية الاولى.

وسجل المنتخب الايراني هدفه الوحيد عن طريق اللاعب اريا يوسفي بالدقيقة 12 من الشوط الاول.

وضيّف ملعب المدينة ببغداد مباراة المنتخب الاولمبي العراقي وضيفه الايراني في لقاء تجريبي ودي، وانطلقت المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء، وسيلتقي الفريقان في مباراة ودية ثانية يوم الجمعة المقبل.

واوقعت القرعة المنتخب الاولمبي العراقي تحت 23 عاماً في نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع حزيران/ يونيو في اوزبكستان ضمن المجموعة B الى جانب نظرائه الاردني والاسترالي والكويتي، اذ يواجه في واحد حزيران منتخب الاردن، وفي الرابع من حزبران منتخب استراليا، وفي السابع من حزيران منتخب الكويت في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.