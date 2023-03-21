المنتخب الاولمبي العراقي يجمع أسلحته الاوروبية لمواجهة فيتنام في بطولة الدوحة الدولية

شفق نيوز / يواجه منتخب العراق الاولمبي لكرة القدم، يوم غد الأربعاء، نظيره الفيتنامي في أولى مواجهاته في بطولة الدوحة الدولية، في حين اكتملت صفوف المنتخب بحضور جميع لاعبيه المحترفين.

ويحتضن مباراة يوم غد ملعب (ثاني بن جاسم) في تمام الساعةِ 10:45 مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، فيما ستقام مباراته الثانية أمام نظيره الكوري الجنوبي يوم السبت المقبل 25 / 3 / 2023، في الساعة 8:30 بتوقيت بغداد على ملعب سحيم بن حمد.

وتقام بطولة الدوحة الدوليّة للفترة من 22 ولغاية 29 من شهر آذار الحالي.

واكتمل التحاق المحترفين بوفد المنتخب الأولمبي، أمس الاثنين، وهم كل من اللاعب: على حيدر المحترف في صفوف فريق ستوك سيتي الانكليزي، وعلي الموسوي المحترف في كوبنهاغن الدنماركي، وماركو فرج من ستومسجوديست النرويجي، في حين سبقهم عدد من المحترفين وشاركوا بأول وحدة تدريبية مع المنتخب وهم: هاني نصير من تريلبورغ السويدي، ويوسف الإمام من مالمو السويدي، ومصطفى عمران من اتلانتا الايطالي، ومانؤيل ايليا من تفينتي انشخيده الهولندي ، اضافة لوصول اللاعب عمار غالب، لاعب نادي الشرطة، الذي تأخر حضوره الى دولة قطر بسبب تأخر اصدار تأشيرة دخوله.