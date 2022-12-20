المنتخب الارجنتيني يصل إلى بوينوس أيرس حاملاً كأس العالم

وصل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة بوينوس أيرس.

وقد تم استقبال المنتخب بمواكب من المشجعين، حيث سارت الحافلة التي تقل أعضاء المنتخب بأحد شوارع بوينس أيرس، وسط الآلاف من الأرجنتينيين الذين هتفوا فرحا بفوز منتخبهم الوطني بالكأس الغالية عليهم.

وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم الأحد في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار حيث يستقبلهم آلاف المشجعين للترحيب بهم. ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بوينوس أيرس اعتبارا من ظهر الثلاثاء حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.