المنتخبات العراقية برفع الأثقال تدخل معسكراً تدريبياً استعداداً لإستحقاقات خارجية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال محمد كاظم، يوم الجمعة، اجراء معسكر تدريبي مشترك لفئات المتقدمين والنساء والشباب والناشئين. وقال مزعل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر كان إنطلق منذ نحو أسبوعين ويستمر لمدة 45 يوماً"، موضحاً أن "المعسكر الذي تجري وحداته في المركز التدريبي لوزارة الشباب يستمر لفترة طويلة نسبياً بناءً على منهاج أعدّه الاتحاد للمدربين الوطنيين المشرفين على المنتخبات وهم عبدالكريم كاظم ومحمد جواد وحيدر زيدان وعمار يسر وعباس أحمد". وأثنى كاظم على الرعاية التي تقدمها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لاتحاده، وقال إن "اللجنة الأولمبية تكفلت بكامل نفقات المعسكر التدريبي إسكاناً وإطعاماً ونقلاً، مبيناً ان "اللاعبين يقيمون بفندق الرمال في العاصمة بغداد ويجرون وحداتهم التدريبية اليومية في المركز التدريبي بوزارة الشباب الرياضة". وختم رئيس الاتحاد العراقي المركزي للأثقال حديثه قائلاً إن "هذه الاستعدادات الممنهجة تأتي في سياق التحضير لخمسة إستحقاقات خارجية رسمية مقبلة هي بطولتي العالم للشباب والناشئين اللتين ستقامان معاً في العاصمة اليونانية أثينا خلال شهر آيار المقبل، وكذلك لدورة التضامن الاسلامي التي ستقام بمدينة قونيا التركية في شهر آب المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية التي ستحتضنها مدينة هانتشو الصينية خلال شهر أيلول المقبل وبطولة العالم للمتقدمين التي ستقام في الصين أيضاً خلال شهر تشرين الثاني المقبل".