المنافذ تطلع شفق نيوز على آخر استعدادات خليجي 25 وتعلن المباشرة بتأهيل منفذين حدوديين

شفق نيوز/ أفصحت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الخميس، عن آخر استعدادات العراق لتنظيم بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في محافظة البصرة مطلع العام المقبل.

وقال المتحدث باسم المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المعنية في البصرة باشرت بتأهيل منفذ صفوان الحدودي من بناء قاعات لغرض استقبال المسافرين القادمين الى العراق من بناء قاعات VIP وإنارة الطرق واكساء الشوارع الخاصة بمرور المسافرين، وتوفير مستلزماتهم كافة".

واشار الى انه "تمت المباشرة بتأهيل مطار البصرة من القاعات والصالات والاثاث ليظهر بحلته الجديدة أمام الوفود العربية والاجنبية التي ستأتي الى العراق".

ويترأس العراق "البلد المنظم" المجموعة الاولى في بطولة خليجي 25، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة اليمن والسعودية وسلطنة عمان .

فيما ترأس منتخب البحرين المجموعة الثانية كونه بطل البطولة الاخيرة، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة الكويت وقطر والإمارات